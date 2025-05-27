Туран – головний тренер Шахтаря

Турецький фахівець Арда Туран став головним тренером донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Контракт з новим очільником команди розрахований до 2027 року.

Нагадаємо, що 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1), Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера. Туран своєю чергою залишив турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Окрім тренерської кар'єри в Арди Турана була неперевершена ігрова. Протягом 17 років виступів на професійному рівні турецький півзахисник встиг пограти за Галатасарай, Атлетико Мадрид та Барселону.

Туран має у своєму добірку перемогу в чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Туреччини, два чемпіонства Іспанії, три Кубки та два Суперкубки країни, а також Лігу Європи в складі Атлетика та Суперкубок УЄФА 2012.

Нагадаємо, що Шахтар завоював путівку до Ліги Європи сезону-2025/2026 завдяки успіху в фіналі Кубку України, де "гірники" по пенальті здолали Динамо Київ.