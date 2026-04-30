На цьому етапі вже немає фаворитів: Срна – про матч із Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

Олександр Булава — 30 квітня 2026, 14:54
На цьому етапі вже немає фаворитів: Срна – про матч із Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій
Дарійо Срна
ФК Шахтар Донецьк

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив протистояння з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Про це функціонер розповів у коментарі Goal.pl.

"Фаворит півфіналу? На цьому етапі вже немає фаворитів. Це 50 на 50. Але ми віримо в себе.

Усі клуби Прем'єр-ліги сильні, тому що це найкраща ліга у світі. Крістал Пелес має багато швидких, фізично сильних і якісних гравців. Але…

Ми аналізували їхні попередні матчі. На першому етапі вони двічі програли, потім двічі зіграли внічию з Ларнакою у плейоф і потребували додаткового часу, щоб вибити кіпріотів. Ми постійно їх аналізуємо і будемо повністю готові", – сказав він.

Також Срна відповів на запитання про мрію Шахтаря виграти трофея якраз на 90-річчя клубу.

"Це було б прекрасне завершення цього сезону і чудовий подарунок для всіх наших уболівальників – саме до 90-річчя клубу, про яке ви згадали", – сказав Срна.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, відбудеться поєдинок Шахтар – Крістал Пелас о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.

Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "гірників" та "орлів".

Дарійо Срна Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Захисник Шахтаря: Мені потрібно наполегливо працювати, щоб одного дня повернутися до Реала
Сабо спрогнозував результат матчу Шахтаря з Крістал Пелес у Лізі конференцій
Маркевич дав прогноз на півфінал Ліги конференцій Шахтар – Крістал Пелес
Одна з найкращих у цьому турнірі: захисник Крістал Пелес – про майбутній півфінал з Шахтарем
Шахтар – Крістал Пелес. Онлайн-трансляція півфіналу Ліги конференцій

