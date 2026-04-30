На цьому етапі вже немає фаворитів: Срна – про матч із Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна оцінив протистояння з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Про це функціонер розповів у коментарі Goal.pl.

"Фаворит півфіналу? На цьому етапі вже немає фаворитів. Це 50 на 50. Але ми віримо в себе.

Усі клуби Прем'єр-ліги сильні, тому що це найкраща ліга у світі. Крістал Пелес має багато швидких, фізично сильних і якісних гравців. Але…

Ми аналізували їхні попередні матчі. На першому етапі вони двічі програли, потім двічі зіграли внічию з Ларнакою у плейоф і потребували додаткового часу, щоб вибити кіпріотів. Ми постійно їх аналізуємо і будемо повністю готові", – сказав він.