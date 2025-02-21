Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій
У швейцарському Ньйоні відблось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Результати жеребкування
- Ягелонія – Серкль Брюгге
- Молде – Легія
- Цельє – Лугано
- Пафос – Юргорден
- Панатінаїкос – Фіорентина
- Борац – Рапід
- Гімараєш – Бетіс
- Копенгаген – Челсі
Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Челсі, Гімараєш, Фіорентина, Рапід, Юргорден, Лугано, Легія, Серкль Брюгге.
"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Гент, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Молде та Ягеллонія
Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру запланований на 28 травня у Вроцлаві, Польща.
Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін та Ліги Європи, де визначився суперник Роми Артема Довбика.