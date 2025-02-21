Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 15:24
Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій

У швейцарському Ньйоні відблось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Результати жеребкування

  • Ягелонія – Серкль Брюгге
  • Молде – Легія
  • Цельє – Лугано
  • Пафос – Юргорден
  • Панатінаїкос – Фіорентина
  • Борац – Рапід
  • Гімараєш – Бетіс
  • Копенгаген – Челсі

Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Челсі, Гімараєш, Фіорентина, Рапід, Юргорден, Лугано, Легія, Серкль Брюгге.

"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Гент, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Молде та Ягеллонія

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру запланований на 28 травня у Вроцлаві, Польща.

Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін та Ліги Європи, де визначився суперник Роми Артема Довбика.

Ліга конференцій сезону-2024/25

Ліга конференцій сезону-2024/25

Ліга конференцій 2024/25: календар та результати
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Ексгравець Шахтаря вивів Панатінаїкос в 1/8, Омонія Безуса вилетіла від Пафоса у Лізі конференцій
Бетіс розгромив Гент, Панатінаїкос поступився Вікінгуру в плейоф Ліги конференцій
Омонія Безуса прийматиме Пафос у плейоф Ліги конференцій

Останні новини