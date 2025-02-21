Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій

У швейцарському Ньйоні відблось жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Результати жеребкування

Ягелонія – Серкль Брюгге

Молде – Легія

Цельє – Лугано

– Лугано Пафос – Юргорден

Панатінаїкос – Фіорентина

Борац – Рапід

Гімараєш – Бетіс

Копенгаген – Челсі

Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Челсі, Гімараєш, Фіорентина, Рапід, Юргорден, Лугано, Легія, Серкль Брюгге.

"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Гент, Копенгаген, Борац, Пафос, Цельє, Панатінаїкос, Молде та Ягеллонія

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 6 та 13 березня, чвертьфінали – 10 та 17 квітня, півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру запланований на 28 травня у Вроцлаві, Польща.

Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін та Ліги Європи, де визначився суперник Роми Артема Довбика.