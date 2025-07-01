Словацький ДАК 1904 відсторонили від єврокубків

ДАК 1904 Дунайська Стреда відсторонений від участі в єврокубках сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба словацького клубу.

ДАК 1904 у єврокубках сезону-2025/26 мав стартувати в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. В цьому ж раунді мав брати участь угорський Дьор. Проблема в тому, що у ДАК 1904 і Дьора один власник – Оскар Вілагі. Саме цей факт змусив УЄФА ухвалити рішення про відсторонення словацького клубу.

ДАК 1904 збирається подавати апеляцію в Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS). Словацька с сторона запевняє, що власником клубу є не Оскар Вілагі, а його дочка Река.

В другому раунді кваліфікації Ліги конференцій ДАК 1904 повинен був зустрітися з переможцем протистояння між Урарту (Вірменія) та Нєманом (Білорусь). В разі, якщо ДАК 1904 не вдасться оскаржити рішення УЄФА, переможець цього протистояння вийде одразу в третій раунд кваліфікації.

Нагадаємо, за ДАК 1904 виступає український захисник Тарас Качараба.