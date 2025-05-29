УЄФА назвала найкращого гравця Ліги конференцій-2024/25

Півзахисник іспанського Бетіса Іско визнаний найкращим гравцем сезону-2024/25 у Лізі конференцій.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Він своїм асистом допоміг Абде Еззальзулі відкрити рахунок у фінальному протистоянні проти Челсі. Втім, у другому таймі підопічні Мануеля Пеллегріні пропустили 4 голи та програли, ставши срібними призерами турніру.

"33-річний півзахисник провів визначний сезон та допоміг Бетісу вийти в перший в історії клубу єврокубковий фінал", – йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні Іско провів 9 матчів у Лізі конференцій, записавши до свого активу 2 годи та 3 результативні передачі.

Зазначимо, що Челсі перервав непереможну серію іспанських клубів та збірних у фіналах міжнародних турнірів, що тривала 23 роки.