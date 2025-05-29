Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Президент Бетіса привітав Севілью зі збереженням місця в Ла Лізі

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 14:43
Президент Бетіса привітав Севілью зі збереженням місця в Ла Лізі
Бетіс
Getty Images

Президент Бетіса Анхель Харо прокоментував рішення Севільї привітати Челсі з перемогою у Лізі конференцій.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Я не бачив цього повідомлення особисто, але вони самі розпочали цю війну. Ми зростаємо, концентруємось на наступному сезоні, а вони ведуть баталії в Інтернеті.

Чи зробив би я так само? Не знаю, не від мене залежить. Але я хочу привітати Севілью із тим, що вони зберегли своє місце в Ла Лізі", – сказав Харо.

Зазначимо, що Бетіс завершив чемпіонат Іспанії на шостому місці, а у фіналі Ліги конференцій поступився Челсі з рахунком 1:4.

Севілья, своєю чергою, мало не вилетіла у Сегунду, фінішувавши на 17 місці із 41-м очком у своєму активі. 18-й Леганес набрав 40 залікових балів та мав усі шанси відправити самість себе "нервіонців".

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки. Хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.

Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Севілья Челсі Ліга конференцій сезону-2024/25

Севілья

Атлетико розгромив Жирону Циганкова та Крапивцова у 38 турі Ла Ліги, перемоги Барселони та Вільярреала
Ляпи Чанова, "крадіжка" тренера, сейви Леманна. Як невдахи чемпіонатів вигравали єврокубки
Крапивцов та Циганков не врятували Жирону від поразки Сосьєдаду, Барселона програла Вільярреалу
Лунін – в основному складі Реала на матч проти Севільї
Севілья вирішила долю півзахисника, права якого належать Арсеналу

Останні новини