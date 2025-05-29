Президент Бетіса привітав Севілью зі збереженням місця в Ла Лізі

Президент Бетіса Анхель Харо прокоментував рішення Севільї привітати Челсі з перемогою у Лізі конференцій.

Слова функціонера наводить ESPN.

"Я не бачив цього повідомлення особисто, але вони самі розпочали цю війну. Ми зростаємо, концентруємось на наступному сезоні, а вони ведуть баталії в Інтернеті.

Чи зробив би я так само? Не знаю, не від мене залежить. Але я хочу привітати Севілью із тим, що вони зберегли своє місце в Ла Лізі", – сказав Харо.

Зазначимо, що Бетіс завершив чемпіонат Іспанії на шостому місці, а у фіналі Ліги конференцій поступився Челсі з рахунком 1:4.

Севілья, своєю чергою, мало не вилетіла у Сегунду, фінішувавши на 17 місці із 41-м очком у своєму активі. 18-й Леганес набрав 40 залікових балів та мав усі шанси відправити самість себе "нервіонців".

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки. Хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.