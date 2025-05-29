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Ми збільшили інтенсивність. Палмер розповів, за рахунок чого Челсі обіграв Бетіс

Олег Дідух — 29 травня 2025, 13:36
Ми збільшили інтенсивність. Палмер розповів, за рахунок чого Челсі обіграв Бетіс
Коул Палмер
Getty Images

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер розповів, за рахунок чого команді вдалося здобути вольову перемогу над іспанським Бетісом із рахунком 4:1 у фіналі Ліги конференцій.

Слова 23-річного півзахисника збірної Англії наводить пресслужба УЄФА.

"Ми просто збільшили інтенсивність і показали хорошу гру в другому таймі. Мені набридло катати м'яч і просто віддавати його назад і в сторони.

При першому голі було трохи вільного простору, і я побачив, що Енцо забігає. У другому випадку – те ж саме. Мені здається, що ми знову продемонстрували хороший характер, зумівши відігратися", – заявив хавбек.

Нагадаємо, у поєдинку проти Бетіса Палмер зробив дві гольові передачі та був визнаний найкращим гравцем матчу.

Бетіс Челсі Коул Палмер Ліга конференцій сезону-2024/25

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