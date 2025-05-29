Ми збільшили інтенсивність. Палмер розповів, за рахунок чого Челсі обіграв Бетіс
Коул Палмер
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Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер розповів, за рахунок чого команді вдалося здобути вольову перемогу над іспанським Бетісом із рахунком 4:1 у фіналі Ліги конференцій.
Слова 23-річного півзахисника збірної Англії наводить пресслужба УЄФА.
"Ми просто збільшили інтенсивність і показали хорошу гру в другому таймі. Мені набридло катати м'яч і просто віддавати його назад і в сторони.
При першому голі було трохи вільного простору, і я побачив, що Енцо забігає. У другому випадку – те ж саме. Мені здається, що ми знову продемонстрували хороший характер, зумівши відігратися", – заявив хавбек.
Нагадаємо, у поєдинку проти Бетіса Палмер зробив дві гольові передачі та був визнаний найкращим гравцем матчу.