Полісся – Санта-Колома: прев'ю матчу кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 24 липня, житомирське Полісся проведе перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Суперником "вовків" буде команда Санта-Колома з Андорри. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом.

"Чемпіон" пропонує ознайомитись із прев'ю першого офіційного поєдинку Полісся в новому єврокубковому сезоні.

Новий виклик для Ротаня

Наприкінці травня, після завершення минулого сезону-2024/25, житомирці призначили на посаду головного тренера Руслана Ротаня, який допоміг Олександрії випередити здобути Шахтар і здобути історичні срібні медалі в Українській Прем'єр-лізі.

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Попередній головний тренер Імад Ашур, попри величезний кредит довіри, не зміг виправдати очікувань уболівальників і керівництва. Причому у заключних поєдинках, де визначалася доля єврокубкової путівки для житомирців, команду у статусі виконувача обов'язків очолював Олександр Максимов.

ФК Полісся Житомир

В Олександрії Руслан Ротань мав достатньо часу для формування команди, проте в Житомирі таких можливостей не буде. Новий тренерський штаб Полісся повинен демонструвати результат уже в поточному сезоні, і передусім потрібно подолати першу єврокубкову стадію.

У міжсезоння житомирський клуб залишили легіонери Батіста, Луїфер, Венделл. Натомість поповнили ряди "вовків" Гайдучик та Філіппов. Останній успішно грав під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, тож має всі шанси стати основним форвардом.

Опонент з андоррською пропискою, але іспанським ядром

Санта-Колома є найтитулованішим клубом Андорри, однак у минулому сезоні вона завершила національний чемпіонат лише на третій позиції, що не відповідає очікуванням керівництва та уболівальників. У 2023 році команду очолив аргентинець Феде Бессоне, однак поки що йому не вдалося реалізувати свій потенціал.

У складі Санта-Коломи переважно грають іспанські футболісти. В першому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій андорський клуб сенсаційно здолав боснійський Борац: на виїзді була здобута розгромна перемога 4:1, а після якої домашня поразка 0:2 не завадила підопічним Бессоне пройти далі.

Головним героєм двоматчевого протистояння став мексиканський нападник Армандо Леон, який забив гол і зробив дві гольові передачі в гостьовому матчі. Саме він є найнебезпечнішим гравцем у складі Санта-Коломи – Transfermarkt оцінює 25-річного мексиканця у 350 тисяч євро.

Історичний факт

Цей поєдинок стане першою в історії офіційною зустріччю українського та андорського клубів. До цього команди з Андорри вилітали з єврокубків переважно в першому кваліфікаційному раунді, а українські команди вступали в боротьбу значно пізніше. На жаль, нинішні реалії такі, що "екзотичних" суперників в наших клубів ставатиме все більше, однак недооцінювати їх точно не варто – Борац вже поплатився за це.

Орієнтовні склади

Санта-Колома: Руїс – Сістеро, Ніколас, Родрігес, Креспо, Ремолінс, Архона Марін, Ферейра, Фернандес, Моурело, Леон

Прогноз букмекерів

Букмекери не залишають шансів андоррському клубу: "Полісся" є беззаперечним фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу житомирян становить лише 1,20, тоді як успіх "Санта-Коломи" оцінюється в надвисокі 26,00. Навіть нічия вважається малоймовірною – 7,70.

Прогноз Чемпіона

Перемога Полісся – 2:0

Де дивитися матч Полісся – Санта-Колома

Перший матч відбудеться у пройде у Прешові на "Татран Арені". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Поєдинок транслюватиметься у прямому етері безплатно на "Київстар ТБ". Для перегляду необхідно лише зареєструватися на сайті.