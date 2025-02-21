Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Іспанський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним проведе мадридське дербі проти Атлетіко. Португальська Бенфіка з українським воротарем Анатолієм Трубіним на цій же стадії гратиме з каталонською Барселоною.
Результат жеребкування:
- Боруссія Дортмунд – Лілль
- Брюгге – Астон Вілла
- Реал – Атлетико Мадрид
- Баварія – Баєр Леверкузен
- ПСВ – Арсенал
- Феєнорд – Інтер
- Ліверпуль – ПСЖ
- Бенфіка – Барселона
Зазначимо, що при жеребкуванні команди поділялись на "сіяних" та "несіяних". До першої категорії клубів віднесли ті колективи, які напряму потрапили до стадії плейоф.
У другу категорію команд відправились ті, хто пробився в 1/8 фіналу через попередній етап.
Нагадаємо, поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня 2025 року.
О 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування плейоф Ліги Європи, а ще за годину на вболівальників чекають імена пар у Лізі конференцій.