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Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 13:20
Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів
Getty images

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Іспанський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним проведе мадридське дербі проти Атлетіко. Португальська Бенфіка з українським воротарем Анатолієм Трубіним на цій же стадії гратиме з каталонською Барселоною.

Результат жеребкування:

  • Боруссія Дортмунд – Лілль
  • Брюгге – Астон Вілла
  • Реал – Атлетико Мадрид
  • Баварія – Баєр Леверкузен
  • ПСВ – Арсенал
  • Феєнорд – Інтер
  • Ліверпуль – ПСЖ
  • Бенфіка – Барселона

Зазначимо, що при жеребкуванні команди поділялись на "сіяних" та "несіяних". До першої категорії клубів віднесли ті колективи, які напряму потрапили до стадії плейоф.

У другу категорію команд відправились ті, хто пробився в 1/8 фіналу через попередній етап.

Нагадаємо, поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня 2025 року. 

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О 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування плейоф Ліги Європи, а ще за годину на вболівальників чекають імена пар у Лізі конференцій.

Астон Вілла Баварія Барселона Боруссія Дортмунд Брюгге Ліверпуль ПСВ ПСЖ Реал Мадрид Феєнорд Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Баєр Леверкузен Ліга чемпіонів-2024/25

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