Стали відомі усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Іспанський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним проведе мадридське дербі проти Атлетіко. Португальська Бенфіка з українським воротарем Анатолієм Трубіним на цій же стадії гратиме з каталонською Барселоною.

Результат жеребкування:

Боруссія Дортмунд – Лілль

Брюгге – Астон Вілла

Реал – Атлетико Мадрид

Баварія – Баєр Леверкузен

ПСВ – Арсенал

Феєнорд – Інтер

Ліверпуль – ПСЖ

Бенфіка – Барселона

Зазначимо, що при жеребкуванні команди поділялись на "сіяних" та "несіяних". До першої категорії клубів віднесли ті колективи, які напряму потрапили до стадії плейоф.

У другу категорію команд відправились ті, хто пробився в 1/8 фіналу через попередній етап.

Нагадаємо, поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 4/5 та 11/12 березня 2025 року.

О 14:00 за київським часом відбудеться жеребкування плейоф Ліги Європи, а ще за годину на вболівальників чекають імена пар у Лізі конференцій.