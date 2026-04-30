Усі розділи
Колишній тренер збірної Італії може очолити Торіно

Софія Кулай — 30 квітня 2026, 10:51
Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо та Іван Юрич входять до переліку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Торіно.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Нинішнім наставником "биків" є Роберто Д'Аверса, який очолює команду з лютого 2026-го. Однак у спеціаліста спливає контракт із італійським клубом по закінченні поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що Гаттузо пішов з посади головного коуча збірної Італії після невиходу національної команди на чемпіонат світу-2026. Натомість Юрич очолював Аталанту до 10 листопада 2025 року. Обидва перебувають без роботи.

Раніше повідомлялося, що екс-наставник "скуадра адзурри" може продовжити тренерську діяльність у римському Лаціо, а також не відкинув варіант пропозиції з ворожої Росії.

Відзначимо, що Торіно після 34-х турів посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 41 бал. У наступному турі "гранатові" гостюватимуть на полі Удінезе (2 травня о 16:00).

