Колишній тренер збірної Італії може очолити Торіно
Дженнаро Гаттузо та Іван Юрич входять до переліку потенційних кандидатів на посаду головного тренера Торіно.
Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.
Нинішнім наставником "биків" є Роберто Д'Аверса, який очолює команду з лютого 2026-го. Однак у спеціаліста спливає контракт із італійським клубом по закінченні поточного сезону-2025/26.
Нагадаємо, що Гаттузо пішов з посади головного коуча збірної Італії після невиходу національної команди на чемпіонат світу-2026. Натомість Юрич очолював Аталанту до 10 листопада 2025 року. Обидва перебувають без роботи.
Раніше повідомлялося, що екс-наставник "скуадра адзурри" може продовжити тренерську діяльність у римському Лаціо, а також не відкинув варіант пропозиції з ворожої Росії.
Відзначимо, що Торіно після 34-х турів посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 41 бал. У наступному турі "гранатові" гостюватимуть на полі Удінезе (2 травня о 16:00).