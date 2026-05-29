Колишній капітан Мілана може очолити Торіно
Іньяціо Абате
Новим головним тренером Торіно може стати Іньяціо Абате.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, перший раунд переговорів між сторонами уже відбувся, і завершився позитивно. Також Торіно планує провести зустріч із іншим кандидатом на посаду головного тренера, Альберто Аквілані, який наразі очолює Катандзаро.
Абате з літа минулого року очолює Юве Ставію, яку вивів у плейоф за вихід у Серію А. Там команда програла Монці, з якою у фіналі зустрічається Катандзаро з Аквілані на чолі.
Юве Стабія – другий клуб у тренерській кар'єрі Абате. Раніше 39-річний італійський фахівець працював із Тернаною.
З лютого поточного року Торіно очолює Роберто д'Аверса, проте очікується, що незабаром його відправлять у відставку.