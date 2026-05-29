Колишній капітан Мілана може очолити Торіно

Олег Дідух — 29 травня 2026, 12:07
Новим головним тренером Торіно може стати Іньяціо Абате.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, перший раунд переговорів між сторонами уже відбувся, і завершився позитивно. Також Торіно планує провести зустріч із іншим кандидатом на посаду головного тренера, Альберто Аквілані, який наразі очолює Катандзаро.

Абате з літа минулого року очолює Юве Ставію, яку вивів у плейоф за вихід у Серію А. Там команда програла Монці, з якою у фіналі зустрічається Катандзаро з Аквілані на чолі.

Юве Стабія – другий клуб у тренерській кар'єрі Абате. Раніше 39-річний італійський фахівець працював із Тернаною.

З лютого поточного року Торіно очолює Роберто д'Аверса, проте очікується, що незабаром його відправлять у відставку.

