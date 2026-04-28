Легендарний футболіст зголосився попрацювати в Росії після провалу у збірній Італії

Колишній головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо опинився в центрі гучного скандалу після резонансної заяви щодо свого майбутнього.

Після невдачі у плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року проти збірної Боснії і Герцеговини італійський фахівець в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що розглядає можливість роботи в Росії.

"Я буду розглядати роботу в Росії. Але мені спершу потрібно переглянути пропозиції. Я хочу тренувати. Якщо мені надійде відповідна пропозиція, я буду готовий її розглянути. Я хотів би спробувати себе в одному з російських клубів", – заявив Гаттузо.

Нагадаємо, за свою кар'єру Гаттузо працював із низкою відомих клубів, серед яких Мілан, Наполі, Валенсія, Марсель та Хайдук Спліт.

Напередодні легендарний футболіст пішов у відставку з посади головного тренера збірної Італії після невиходу на чемпіонат світу-2026. На його місце поки тимчасово призначили Сільвіо Бальдіні.