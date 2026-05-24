Торіно – Ювентус: прогноз букмекерів на матч 38 туру Серії А

У неділю, 24 травня, Торіно прийме Ювентус у рамках останнього 38-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 (за київським часом).

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є туринський клуб. Його перемогу оцінюють в 1,52, тоді як на звитягу господарів дають коефіцієнт 6,90. Мирова – 4,40.

Це буде дуель 13-ї та 6-ї команд турнірної таблиці першості. "Стара синьйора" із 68 очками бореться за потрапляння у трійку найкращих. Відставання від третього Мілана складає лише 2 бали.

Натомість Торіно набрало 44 пункти у 37-ми іграх. Потенційна перемога дозволить господарям гри підійнятись на 12-те місце, посунувши Парму, у якої 45 очок.

У першому колі очна битва цих двох команд закінчилася нульовою нічиєю.

Нагадаємо, що лідер Ювентуса Кенан Їлдиз був визнаний зіркою Серії А, що сходить.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.