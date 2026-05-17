Баварія видала другий найрезультативніший сезон у історії топ-5 ліг Європи

Мюнхенська Баварія видала другий найбільш результативний сезон у історії п'ятірки топових чемпіонатів Європи.

Напередодні команда Венсана Компані у заключному, 34 турі Бундесліги сезону-2025/26 розгромила Кельн з рахунком 5:1. Таким чином, Баварія завершила сезон зі 122 забитими голами у національному чемпіонаті.

Більше у топ-5 європейських ліг забивав лише Торіно в Серії А сезону-1947/48 – 125. При цьому, таку кількість голів італійці забили у 40 матчах, у той час як Баварія провела 34 матчі.

Нагадаємо, Баварія у поточному сезоні вдруге поспіль стала чемпіоном Бундесліги. Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром чемпіонату, а Майкла Олісе визнано найкращим гравцем.