Колишнього тренера Роми звільнили з Аталанти

Олег Дідух — 10 листопада 2025, 18:34
Колишнього тренера Роми звільнили з Аталанти
Іван Юрич
Іван Юрич звільнений із посади головного тренера Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Разом із ним Аталанту покинули всі його асистенти – Маттео Паро, Мігел Велозу, Паоло Барберо, Штєпан Остойїч і Мікеле Ореккьо.

Юрич очолив Аталанту лише влітку поточного року, замінивши Джан П'єро Гасперіні. Під керівництвом команда провела 15 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 4 перемоги, 8 разів зіграла внічию та зазнала 3 поразок, остання з яких – 9 листопада від Сассуоло (0:3) у 11 турі Серії А.

Що цікаво, рівно рік тому, 10 листопада 2024 року, Юрич був звільнений з посади головного тренера Роми.

За інформацією Фабріціо Романо, новим головним тренером Аталанти, найімовірніше, стане колишній наставник Фіорентини Раффаеле Палладіно. Аталанта розглядала його кандидатуру ще влітку, проте тоді вибір був зроблений на користь Юрича.

