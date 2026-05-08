Торіно обіграв Сассуоло у 36 турі Серії А

У п'ятницю, 8 травня, у межах 36 тур італійської Серії А сезону-2025/26 зіграли Торіно та Сассуоло.

Торіно на власному полі переміг Сассуоло з рахунком 2:1. Після сухого першого тайму рахунок відкрили гості – на 61-й хвилині відзначився Торстведт. Проте радість "нероверді" була нетривалою: вже за п'ять хвилин Сімеоне відновив рівновагу, а невдовзі Педерсен забив другий м'яч у ворота суперника. Господарям знадобилося лише 10 хвилин, щоб перевернути гру та залишити три очки в Турині.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 8 травня

Торіно – Сассуоло 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 61 Торстведт, 1:1 – 66 Сімеоне, 2:1 – 71 Педерсен

Турнірна таблиця

Нагадаємо, що у 35 турі Лаціо дотиснув Кремонезе, а Рома розгромила Фіорентину.