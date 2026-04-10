Гаттузо може очолити іменитий італійський клуб

48-річний італійський фахівець Дженнаро Гаттузо може стати наступним головним тренером римського Лаціо.

Про це повідомляє Calciomercato.

За їхньою інформацією, Лаціо наприкінці поточного сезону може попрощатися з нинішнім головним тренером, Мауріціо Саррі. У нього складні стосунки з президентом клубу Клаудіо Лотіто, пов'язані із його нездатність забезпечити підсилення складу команди.

На заміну Саррі Лаціо розглядає кандидатури Гаттузо та головного тренера Сассуоло Фабіо Гроссо. В свою чергу, Саррі влітку може очолити Фіорентину.

Нагадаємо, Гаттузо з літа 2025 року очолював збірну Італії. Він покинув посаду на початку квітня після того, як не вивів "Скуадру адзурру" на чемпіонат світу 2026 року.