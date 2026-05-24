Торіно – Ювентус. Де та коли дивитися матч 38 туру Серії А

У неділю, 24 травня, на стадіоні "Стадіо Олімпіко Гранде" у Турині відбудеться матч 38 туру італійської Серії А, в якому Торіно прийматиме Ювентус.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 21:45 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є туринський клуб. Його перемогу оцінюють в 1,52, тоді як на звитягу господарів дають коефіцієнт 6,90. Мирова – 4,40.

Це буде дуель 13-ї та 6-ї команд турнірної таблиці першості. "Стара Синьйора" із 68 очками бореться за потрапляння у трійку найкращих. Відставання від третього Мілана складає лише 2 бали.

Натомість Торіно набрало 44 пункти у 37 іграх. Потенційна перемога дозволить господарям гри піднятися на 12 місце, посунувши Парму, у якої 45 очок.

