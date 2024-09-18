Стали відомі кандидати на посаду наставника Роми

Стали відомі кандидати на посаду головного тренера італійської Роми, за яку виступає українець Артем Довбик.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, керівництво "вовків", після звільнення Де Россі, розглядає три кандидатури, серед яких: колишній тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич, екснаставник Торіно Іван Юрич, та екстренер Мілана Стефано Піолі.

Варто зазначити, що про кандидатуру Піолі повідомляло інше італійське видання, але 58-річний фахівець залишається на контракті з Міланом до літа 2025 року, тому, перш ніж очолити римський клуб, йому доведеться розірвати угоду з "россонері".

Також наставник наразі знаходиться на просунутій стадії підписання договору з саудівським Аль-Насром. На посаді головного тренера Піолі замінить португальця Луїша Каштру, відомого українцям за роботою в донецькому Шахтарі.

Наразі "вовки" посідають 16 місце у турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та поразки. Український нападник Артем Довбик у нещодавньому матчі проти Дженоа забив свій дебютний гол за римську команду, але це не допомогло підопічним Даніеле Де Россі здобути тріумф.