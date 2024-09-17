Довбик може отримати нового тренера в Ромі

Екстренер Мілана Стефано Піолі може очолити Рому, за яку виступає український форвард Артем Довбик.

Про це інформує Calciomercato.

За інформацією видання, якщо нинішній тренер "вовків" Даніеле Де Россі не зможе оперативно виправити ситуацію через невдалий старт клубу в Серії А, то його звільнять.

На заміну розглядається саме колишній тренер Мілана Стефано Піолі.

При цьому, 58-річний фахівець залишається на контракті з Міланом до літа 2025 року, тому, перш ніж очолити римський клуб, йому доведеться розірвати угоду з "россонері".

Раніше повідомлялося, що італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити Аль-Наср.

На цій посаді він може замінити португальця Луїша Каштру.