Аль-Наср Роналду звільнив колишнього наставника Шахтаря з посади головного тренера

Саудівський Аль-Наср оголосив про звільнення португальця Луїша Каштру з посади головного тренера.

Про це йдеться у заяві клубної пресслужби.

63-річний фахівець очолив клуб влітку 2023 року. За цей період Аль-Наср під його керівництвом провів 62 поєдинки: 44 перемоги, 11 нічиїх та 7 поразок.

Луїш з 2019 до 2021 року очолював Шахтар. "Гірники" на чолі з Каштру ставали чемпіоном УПЛ у сезоні-2019/20. Того сезону український клуб також дійшов до 1/2 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, що Аль-Наср може очолити Стефано Піолі. Правда, клубу Кріштіану Роналду треба буде виграти конкуренцію у представника Серії А Роми, оскільки "вовки" також проявляють інтерес до екстренера Мілана.