Аль-Наср Роналду завершує угоду з екстренером Мілана

Італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити саудівський Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб Кріштіану Роналду близький до завершення підписання угоди з 58-річним італійським фахівцем.

На посаді головного тренера Піолі замінить португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.

🚨🟡🔵 OFFICIAL: Al Nassr have fired the manager Luis Castro, decision now confirmed.



Deal on the verge of being completed with Stefano Pioli to become the new head coach. pic.twitter.com/YuiBuIjqbY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.