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Аль-Наср Роналду завершує угоду з екстренером Мілана

Олександр Булава — 17 вересня, 19:27
Аль-Наср Роналду завершує угоду з екстренером Мілана

Італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити саудівський Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб Кріштіану Роналду близький до завершення підписання угоди з 58-річним італійським фахівцем.

На посаді головного тренера Піолі замінить португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.

Аль-Наср Стефано Піолі

Аль-Наср

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