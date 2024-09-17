Аль-Наср Роналду завершує угоду з екстренером Мілана
Італійський фахівець Стефано Піолі є головним фаворитом, щоб очолити саудівський Аль-Наср.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуб Кріштіану Роналду близький до завершення підписання угоди з 58-річним італійським фахівцем.
На посаді головного тренера Піолі замінить португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.
Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).
В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.