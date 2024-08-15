Вернидуб: Кривбас буде йти до кінця

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб позитивно налаштований на гру проти чеської Вікторії Плзень у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Розуміємо, що у нас зараз важкий місяць, ми постійно переїжджаємо: Україна, Чехія, Словаччина. Це дуже важко. Тим паче на відміну від Вікторії, ми добираємось на матчі не літаками, а автобусом. Нам доводиться по три-чотири години проходити кордон. Але це не проблема. Найголовніше, що ми — футбольний клуб з України, який йшов до своєї мети та завтра зіграє матч-відповідь в третьому раунді Лізі Європи, а потім і у плейоф. Ми не відмовимось від своєї мрії, а будемо йти до кінця", — сказав наставник.

Нагадаємо, номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Напередодні, у 2 турі чемпіонату України Карпати вдома розбили Кривбас з рахунком 3:0. Після матчу Вернидуб не потиснув руку своєму опоненту з львівського клубу — Владиславу Лупашку, раніше стали відомі деталі конфлікту між Юрієм та тренерським штабом Карпат.