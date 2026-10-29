Вернидуб закрив тренування Нефтчі та виставив охорону по периметру

Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб розпорядився проводити тренування команди в закритому режимі.

За інформацією Sportinfo.az, на базі клубу для цього виставили чотирьох охоронців.

Спостерігати за заняттями тепер можуть лише представники керівництва Нефтчі. Іншим працівникам клубу та тренерам заборонили наближатися до поля під час тренувального процесу.

Як повідомляє джерело, Вернидуб хоче зберегти в таємниці тактичні напрацювання команди. Тренер побоюється, що сторонні можуть потрапити на базу, переглянути заняття та передати інформацію суперникам.

Видання також зазначає, що Вернидуб застосовував подібний підхід у молдовському Шерифі.

Нагадаємо, у червні Нефтчі продовжив контракт із українським фахівцем до 2028 року.