Вікторія Пльзень — Кривбас: онлайн-трансляція

Криворізький Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дусан Арена" у місті Пльзень, Чехія. Початок — о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що перша зустріч завершилася мінімальною перемогою Вікторії.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Нагадаємо, що напередодні Кривбас розгромно програв Карпатам у другому турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Наставник криворіжців Юрі Вернидуб був у дуже поганому настрої після фінального свистка — настільки, що аж відмовився потиснути руку тренеру Карпат Владиславу Лупашку.