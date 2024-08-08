Кривбас програв Вікторії Пльзень у першому матчі 3 етапу кваліфікації ЛЄ

Криворізький Кривбас мінімально поступився чеській Вікторії Пльзень у першому матчі 3 етапу кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. На 20 хвилині зустрічі після прекрасної передачі Джихад Бізімана опинився на вільному просторі та прострілив у штрафний майданчик, пас реалізував Прінс Аду.

Проте вже на початку другого тайму Вікторія зрівняла рахунок. Шикарним ударом з-за меж штрафного майданчику відзначився 16-річний чех Іржи Панош. Після цього активнішими на полі були гравці Вікторії.

В середині другої 45-хвилинки шикарний момент мали підопічні Юрія Вернидуба, проте не змогли його реалізувати. Суперники відповіли результативною контратакою. Цього голу вистачило задля перемоги Вікторії в матчі.

Ліга Європи-2024/2025 — Кваліфікація

3 раунд, перший матч

8 серпня

Кривбас (Україна) — Вікторія Пльзень (Чехія) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Аду, 1:1 - 48 Панош, 2:1 - 69 Вашулін

Кривбас: Кліщук, Романчук, Стецьков, Понєдєльнік, Дібанго, Бізімана, Вакулко (Аморосо 81), Твердохліб (Луньов 55), Микитішин (Соса 66), Кузик (Драмбаєв 66), Прінс Аду (Кожушко 81).

Вікторія: Тврдонь, Две, Гранач, Ємелка, Калвах, Копіц, Черв (Сойка 90+5), Шулц (Їрка 90+1), Гавел (Москера 90+1), Видра (Вашулін 46), Паньйос (Слончик 64).

Попередження: Аду 17, Дібанго 63, Вакулко 74 — Паньйос 32, Вашулін 74

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.