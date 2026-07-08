Гравці Нефтчі поскаржилися на Вернидуба

Відомий український тренер Юрій Вернидуб зіткнувся з невдоволенням своїх підопічних по азербайджанському Нефтчі.

Про це повідомляє SportInfo.

У перших двох контрольних матчах в рамках підготовки до нового сезону Нефтчі програв румунському Клужу з рахунком 1:2 і сербському Партизану 0:1. Після матчу проти Партизана ряд гравців Нефтчі поскаржився на Вернидуба керівництву клубу.

Футболісти незадоволені підходом українського фахівця до тренувального процесу. Вони вважають фізичні навантаження, які дає Вернидуб, надмірними.

Наразі Нефтчі готується до участі в кваліфікації Ліги конференцій. У другому раунді команда зіграє з переможцем протистояння Динамо Мінськ – Сілекс.

Раніше Вернидуб спростував чутки про перехід Пилипа Будківського в Нефтчі.