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Вернидуб назвав трьох ключових гравців збірної України у матчі з Угорщиною

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 17:28
Вернидуб назвав трьох ключових гравців збірної України у матчі з Угорщиною
Юрій Вернидуб
ФК Нефтчі

Головний тренер бакинського Нефтчі Юрій Вернидуб назвав ключових гравців збірної України у матчі 1 туру Ліги націй проти Угорщини (1:0).

Його слова передає Sport-Express.

Фахівець відзначив голкіпера Дмитра Різника, захисника Віталія Миколенка та півзахисника Олега Очеретька.

"Виокремлювати когось одного не буду, бо мені сподобалося, як відіграли одразу кілька гравців. Почну з Різника — дуже класна гра у його виконанні. Також звернув увагу на Миколенка – він провів відмінний матч. Кілька разів виринав з-за спини суперника, діяв на високій швидкості, рятував збірну.

Очеретько молодець. Чого лише вартий його розкішний пас на Краснопіра, шкода лише, що Ігор не забив… Думаю, і Мальдера когось одного виокремлювати у складі не буде – вся команда здорово відіграла, навіть ті, хто сидів на лаві запасних", – підсумував Вернидуб.

Раніше своїми емоціями від матчу поділилися головні тренери Угорщини та України – Марко Россі та Андреа Мальдера відповідно.

У наступному турі Ліги націй підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), тоді як Угорщина гостюватиме на полі Північної Ірландії (28 вересня о 21:45).

Юрій Вернидуб Збірна України з футболу

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