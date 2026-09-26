Вернидуб назвав трьох ключових гравців збірної України у матчі з Угорщиною

Головний тренер бакинського Нефтчі Юрій Вернидуб назвав ключових гравців збірної України у матчі 1 туру Ліги націй проти Угорщини (1:0).

Його слова передає Sport-Express.

Фахівець відзначив голкіпера Дмитра Різника, захисника Віталія Миколенка та півзахисника Олега Очеретька.

"Виокремлювати когось одного не буду, бо мені сподобалося, як відіграли одразу кілька гравців. Почну з Різника — дуже класна гра у його виконанні. Також звернув увагу на Миколенка – він провів відмінний матч. Кілька разів виринав з-за спини суперника, діяв на високій швидкості, рятував збірну.

Очеретько молодець. Чого лише вартий його розкішний пас на Краснопіра, шкода лише, що Ігор не забив… Думаю, і Мальдера когось одного виокремлювати у складі не буде – вся команда здорово відіграла, навіть ті, хто сидів на лаві запасних", – підсумував Вернидуб.