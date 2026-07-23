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Вернидуб: Ще не чув, щоби після першої ж поразки питали про відставку

Олег Дідух — 23 липня 2026, 13:28
Вернидуб: Ще не чув, щоби після першої ж поразки питали про відставку
Юрій Вернидуб
ФК Нефтчі

Головного тренера Нефтчі Юрія Вернидуба обурило питання про відставку після поразки від Динамо Мінськ у кваліфікації Ліги конференцій.

Слова тренера наводить Azerisport.

"Ви вважаєте, що після двох програних матчів я повинен розвернутися й піти? Я думаю інакше. Нефтчі – клуб з історією. Це спорт, я ще не чув, щоб після першої ж поразки запитували: "Ви подасте у відставку?". Ми готуватимемося до матчу-відповіді. Попереду у нас є матч-відповідь. Ми можемо й перемогти. Вам це може здатися смішним, але це можливо.

Динамо й саме спочатку програло Сілексу, а потім перемогло. Після першого матчу їхньому тренеру поставили запитання: "Ви подасте у відставку?" Некоректно ставити таке запитання. Потрібно створити умови, щоб тренер працював", – заявив фахівець.

Напередодні Нефті Вернидуба у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій вдома програв Динамо Мінськ із рахунком 2:4. Під час передсезонних зборів гравці Нефтчі скаржилися керівництву клубу на надмірні навантаження від Вернидуба.

Юрій Вернидуб Ліга конференцій Нефтчі

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