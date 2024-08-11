Лупашко пояснив, чому Вернидуб не потиснув йому руку

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко пояснив, чому тренер Кривбаса Юрій Вернидуб не потиснув йому руку.

Його слова передає сайт клубу.

"Тренер суперника, схоже, не помітив мене і пройшов повз. Стосовно гри. Ця перемога поки що не є нашою перемогою за стилем гри. Але такі перемоги також мають бути. Є різні матчі, є різні відрізки поєдинку, в яких потрібно бути сильнішим в плані характеру. Тому поки дуже далеко від того, що ми хочемо бачити", — сказав Лупашко

Зазначимо, що "леви" розгромно перемогли гостей у матчі другого туру Української Прем’єр Ліги з рахунком 3:0.

Після двох турів Карпати мають у своєму активі 4 очки, а Кривбас — 3. Нагадаємо, в першому турі львів’яни розписали нульову нічию з Вересом, а криворіжні мінімально перемогли Чорноморець.

Наступного четверга, 15 серпня, команда Юрія Вернидуба зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Вікторії Пльзень. Перша гра, яка була номінально домашньою для Кривбаса, завершилася з рахунком 2:1 на користь чеської команди.