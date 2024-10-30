Кривбас також заслуговував на перемогу: Вернидуб – про поразку від Полісся в Кубку України

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб прокоментував поразку від Полісся в 1/8 фіналу Кубка України, наголосивши, що його клуб також заслуговував на перемогу.

Слова тренера наводить пресслужба криворізького клубу.

"Хочу привітати Полісся з перемогою. Але, на мій погляд, Кривбас також заслуговував на перемогу. Але це футбол. Десь нам не пощастило, а ось супернику навпаки. Як я вже сказав на флеш-інтервʼю, ми змусили Полісся "страждати" на футбольному полі, адже грали дійсно непогано. Мали свої моменти, але так буває, що поступились.

Вдячний своїй команді за цю гру. Подивився вчора матч Рух – Карпати. І, вважаю, наша гра була навіть цікавіша та інтенсивніша. Є дербі Динамо – Шахтар, львівське дербі. Сьогодні ми також зробили непогане дербі: Кривий Ріг – Житомир", – сказав він.

Вернидуб додав, що в сьогоднішньому матчі на боці суперника була удача.

"По-перше, десь фортуна була на їх боці. Також у Полісся вже має гравців збірної України, також молодіжної збірної. Суперник хороший. По підбору гравців склад непоганий. Але ми сьогодні не поступались. У нас ще все попереду.

Подякував хлопцям та сказав, щоб вони підняли вище голови. Все нормально, ще все попереду. Готуємось на Рух", – підкреслив тренер Кривбаса.

В інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка. Полісся у важкому матчі переграло Кривбас, а Динамо лише у додатковий час вирвало перемогу над Ворсклою. Водночас Шахтар мінімально переміг Зорю.