Усик зізнався, чим займатиметься після перемоги над Верховеном

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, що після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) проводитиме час зі своєю родиною.

Своїми планами боксер поділився у своєму Телеграм-каналі.

За словами українського бійця, зараз чудовий час, аби насолодитись спільним часом із дружиною та дітьми.

"Зараз ідеальний момент трохи сповільнитися, побути ближче до своєї родини та нарешті провести час зі своєю коханою дружиною, за якою я так сильно скучив", – написав Усик.

Катерина, з якою вони виховують у щасливому шлюбі чотирьох дітей, була на бою чоловіка у Гізі. Одразу після перемоги Олександр вчергове публічно зізнався дружині у коханні, а вона була першою, хто привітав його із тріумфом над Ріко.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. За секунду до закінчення трихвилинки суддя зупинив бій.

Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

ФОТО: Denys Didkivskyi