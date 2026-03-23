Верес та Металіст 1925 підтримали звернення Полісся в УАФ щодо суддівства в УПЛ

Верес та Металіст 1925 підтримали звернення Полісся до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство в матчі проти Динамо (1:2).

Про це йдеться в заяві клубів.

У народному клубі зазначили, що послідовно виступають за чесне, прозоре та професійне суддівство і розраховує на відповідну реакцію футбольних інституцій.

Також Верес ініціює публічний запит щодо використання додаткових коштів, передбачених на преміювання арбітрів.

"НК Верес готовий долучатися до конструктивного діалогу та підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток чесного і професійного арбітражу в українському футболі. Вважаємо, що ключовими принципами цих змін мають стати прозорість, підзвітність та довіра з боку футбольної спільноти", – йдеться в заяві.

У Металісті зазначили, що систематичні помилки арбітрів, які впливають на результат матчів, знижують довіру до інституту суддівства та закликали забезпечити справедливість на футбольному полі.

"ФК Металіст 1925 виступає за відкритий діалог і підтримує кроки, спрямовані на підвищення якості арбітражу, прозорість процесів та відновлення довіри до суддівського корпусу", – йдеться в заяві харківського клубу.

Раніше спірні рішення у матчі Полісся – Динамо прокоментував головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу (УАФ) Нікола Ріццолі

Нагадаємо, шо наразі Полісся посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а Динамо йде четвертим. Різниця між ними складає лише одне очко.