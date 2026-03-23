Полісся звернулось із вимогою довічно дискваліфікувати відомого рефері

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 10:56
Звернення Буткевича до УАФ
ФК Полісся

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич звернувся до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство в матчі проти Динамо (1:2).

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Він виділив два суддівські рішення, які вплинули на результат гри. Через них президент Полісся вимагає відсторонити довічно від футболу рефері, який працював на ВАР.

"У зв'язку з допущенням грубих і результативних помилок арбітром ВАР Денисом Шурманом у матчі 19-го туру чемпіонату України між ФК Полісся (Житомир) та ФК Динамо (Київ), а саме:

  • на 21-й хвилині – безпідставно не зарахований гол ФК Полісся;
  • на 45+3-й хвилині – відсутність очевидного дисциплінарного покарання гравця ФК Динамо (Київ) Крістіана Біловара за грубий фол із ризиком завдання серйозного ушкодження гравцю команди-суперника.
Відповідно до офіційних роз'яснень УАФ, вищезазначені рішення були визнані помилковими Головним експертом з арбітражу Ніколою Ріццолі. Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК Полісся у матчі з прямим конкурентом.

У зв'язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, шо наразі Полісся посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, а Динамо йде четвертим. Різниця між ними складає лише одне очко.

Денис Шурман Геннадій Буткевич Полісся Житомир

