Верес представив четвертого зимового новачка
Рівненський Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".
Про це повідомив офіційний сайт народного клубу.
З одним із найбільш талановитих молодих футболістів Руанди підписано контракт на п'ять років.
Новачок Вереса є вихованцем академії APR та футбольного клубу Кійову Спортс. В активі півзахисника вже є два матчі у складі національної збірної Руанди. Крім того, юний футболіст має досвід виступів за збірні U15, U17 і U20.
Давід Нійо став першим легіонером з Руанди в історії Вереса.
Раніше повідомлялося, що під час зимового трансферного вікна рівненський клуб підписав вінгера Кривбаса Гільєрме Байя, бразильця Фабрісіо Яна та взяв в оренду у Полісся Андре Гонсалвеша.
У матчі 17-го туру УПЛ Верес здобув вольову перемогу над СК Полтава з рахунком 3:2.