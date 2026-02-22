Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Верес представив четвертого зимового новачка

Сергій Шаховець — 22 лютого 2026, 19:29
Верес представив четвертого зимового новачка
Давід Нійо
НК Верес

Рівненський Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".

Про це повідомив офіційний сайт народного клубу.

З одним із найбільш талановитих молодих футболістів Руанди підписано контракт на п'ять років.

Новачок Вереса є вихованцем академії APR та футбольного клубу Кійову Спортс. В активі півзахисника вже є два матчі у складі національної збірної Руанди. Крім того, юний футболіст має досвід виступів за збірні U15, U17 і U20.

Давід Нійо став першим легіонером з Руанди в історії Вереса.

Раніше повідомлялося, що під час зимового трансферного вікна рівненський клуб підписав вінгера Кривбаса Гільєрме Байя, бразильця Фабрісіо Яна та взяв в оренду у Полісся Андре Гонсалвеша.

У матчі 17-го туру УПЛ Верес здобув вольову перемогу над СК Полтава з рахунком 3:2.

Читайте також :
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Футбольні трансфери Верес Рівне

Футбольні трансфери

Інтер викупить контракт Аканджі у Манчестер Сіті – інсайдер
Любить дивитися на "чорних ципочок": ірландський клуб епічно провалився на презентації новачка
Канадський Торонто готує рекордний трансфер нападника Норвіча
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Кривбас підсилив склад учасником молодіжного чемпіонату світу

Останні новини