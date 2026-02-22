Верес представив четвертого зимового новачка

Рівненський Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".

Про це повідомив офіційний сайт народного клубу.

З одним із найбільш талановитих молодих футболістів Руанди підписано контракт на п'ять років.

Новачок Вереса є вихованцем академії APR та футбольного клубу Кійову Спортс. В активі півзахисника вже є два матчі у складі національної збірної Руанди. Крім того, юний футболіст має досвід виступів за збірні U15, U17 і U20.

Давід Нійо став першим легіонером з Руанди в історії Вереса.

Раніше повідомлялося, що під час зимового трансферного вікна рівненський клуб підписав вінгера Кривбаса Гільєрме Байя, бразильця Фабрісіо Яна та взяв в оренду у Полісся Андре Гонсалвеша.

У матчі 17-го туру УПЛ Верес здобув вольову перемогу над СК Полтава з рахунком 3:2.