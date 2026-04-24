Боруссія та Лейпциг зацікавлені у трансфері Пономаренка

Олександр Булава — 24 квітня 2026, 01:10
Матвій Пономаренко
Динамо Київ

Гра нападник київського Динамо Матвія Пономаренка привернула увагу іспанських, німецьких, французьких та англійських клубів.

Про це повідомляє AS.

Форвардом цікавляться німецькі Боруссія Дортмунд і Лейпциг, які традиційно шукають молоді таланти. Також зацікавленість виявляють клуби з Франції та Англії.

Іспанські команди зверталися до столичного клубу щодо вартості 20-річного таланта. У стані "біло-синіх" натякнули, що нещодавно відхилили пропозицію на суму 20 млн євро.

Після 24-х турів Пономаренко лідирує у перегонах бомбардирів Української Прем'єр-ліги-2025/26, забивши 10 м'ячів у 12 іграх. Стільки ж результативних ударів у нападника Зорі Пилипа Будківського (у 21 поєдинку).

Нещодавно Матвій дебютував за збірну України в матчі плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції, де йому вистачило 13 хвилин, аби відзначитися дебютним голом.

Чинний контракт Матвія зі столичним клубом розрахований до кінця 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість молодого нападника у 6 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Пономаренко потрапив у шортлист Трабзонспора, як можливе підсилення команди влітку.

Динамо Київ

Суркіс відреагував на звільнення Реброва зі збірної України
Ярмоленко привітав Чернігів із виходом у фінал Кубку України
Воротарська феєрія, трилер в Житомирі та болото в Тернополі: підсумки півфіналів Кубку України
Пономаренко – про гол у півфіналі: Попросив гравця Буковини вибити м'яч, але вони не зробили цього
Тут болото: тренер Динамо вступив у перепалку з фанатом Буковини

