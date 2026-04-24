Президент Трабзонспора підтвердив трансфер зірки збірної України

Ертугрул Доган назвав імена двох футболістів, які перейдуть у Трабзонспор у літнє трансферне вікно, одним з яких є українець.

Про це повідомляє NTV Spor.

Президент "бордово-синіх" заявив, що клуб підпише півзахисника збірної України Руслана Малиновського та вінгера німецького Кельна Тьєррі Караденіза. Він сказав, що домовленість уже повністю досягнута й анонсував нові трансфери.

"Як ми вже говорили, ми здійснили два трансфери – Малиновський і Караденіз. Найближчими днями будуть нові підсилення, перемовини продовжуються. Я не можу назвати конкретні імена, але сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми продовжимо підписувати гравців один за одним", – повідомив Доган.

Очікується, що Руслан перейде в турецький клуб на правах вільного агента та підпише контракт на три роки. Він поповнить українське представництво у Трабзонспорі, де вже виступають Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

Напередодні повідомлялось, що Дженоа прагне зберегти Малиновського, але перемовини з українцем "забуксували". В нинішньому сезоні він провів за "грифонів" 31 поєдинок, у яких забив шість голів і віддав три асисти.