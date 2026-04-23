Манчестер Сіті розглядає трансфер лідера Челсі

Манчестер Сіті розглядає півзахисника Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандеса, як варіант підсилення півзахисту влітку.

Про це повідомляє The Athletic.

Інтерес Сіті до аргентинського півзахисника перебуває на ранній стадії, і вони розглядають інших півзахисників, зокрема Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест.

Зацікавленість "містян" у кандидатурі Фернандеса з'явився на тлі підготовки клубу до втрати півзахисника Бернарду Сілви цього літа. У четвер Сіті підтвердив, що португальський півзахисник покине команду після закінчення свого контракту після майже десяти років гри на "Етіхаді".

Зазначається, що ще одним шанувальником таланту Ернандеса є мадридський Реал. Однак наразі невідомо, чи "вершкові" готові робити конкретні кроки щодо трансферу.

Портал Transfermarkt оцінює гравця в 90 млн євро. Його контракт діє до 30 червня 2032 року.

Зауважимо, що нещодавно "сині" відсторонили Фернандеса на матчі проти Порт Вейла в Кубку Англії 4 квітня та Манчестер Сіті в чемпіонаті 12 квітня за нещодавні публічні висловлювання. Головний тренер лондонців Ліам Росеньйор пояснив покарання тим, що гравець перейшов межу.

Аргентинець припускав свій відхід із команди наприкінці сезону та можливий трансфер до мадридського Реала. Також повідомлялося, що футболісти Челсі були невдоволені критикою з боку Фернандеса через серію з чотирьох поразок поспіль.

Нагадаємо, що Енцо перейшов у лондонський клуб взимку 2023-го, коли покинув лісабонську Бенфіку. Відтоді у футболці "аристократів" провів 161 матч (28 голів та 29 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Фернандес вже взяв участь 46-ти поєдинках в усіх турнірах за "синіх", у яких відзначився 12 м'ячами та 6 результативними передачами.