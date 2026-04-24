Санчо дав згоду на перехід в Боруссію Дортмунд

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, який виступає на правах оренди за Астон Віллу, погодився на перехід в Боруссію Дортмунд.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Сторони провели конкретні перемовини, і тепер клуб має всю необхідну інформацію, зокрема фінансову.

Санчо готовий до переходу, але також має багато інших пропозицій. Тепер клуб має вирішити, чи робити наступний крок.

Зазначається, що головний тренер Ніко Ковач вже схвалив кандидатуру Санчо. Тепер рішення має ухвалити керівництво клубу. Це може бути вже третя поява вінгера у Дортмунді. Раніше він уже виступав за Боруссію у 2017 – 2021 і 2025 роках.

У поточному сезоні на рахунку вінгера 1 гол і 1 асист у 31 матчі за Астон Віллу в усіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється у 20 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось, що Джейдон залишить Манчестер Юнайтед після закінчення сезону.