Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Два гранди АПЛ націлились на трансфер зірки Тоттенгема

Денис Іваненко — 24 квітня 2026, 09:38
Міккі ван де Вен
Getty Images

Центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен опинився на радарах іменитих англійських клубів.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що 25-річним нідерландським футболістом зацікавились Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Вартість потенційного трансферу оцінюється "шпорами" у 90 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що наразі найдорожчим захисником в історії футболу залишається Йошко Гвардіол. Він перейшов із Лейпцига в Манчестер Сіті за 90 мільйонів євро.

Раніше Бен Джейкобс в етері ютуб-каналу The United Stand розповів, що Міккі ван де Вен ще не погодив новий контракт із Тоттенгемом й у випадку вильоту лондонської команди з АПЛ може залишити її. Сам нідерландець, у разі одночасного інтересу з боку обох клубів, віддасть перевагу Ліверпулю.

Нагадаємо, що він виступає за "шпор" з літа 2023 року. Його чинний контракт розрахований до завершення сезону-2028/29.

Ліверпуль Манчестер Юнайтед Тоттенгем Футбольні трансфери

