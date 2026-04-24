Два гранди АПЛ націлились на трансфер зірки Тоттенгема
Центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен опинився на радарах іменитих англійських клубів.
Про це повідомив Ніколо Скіра.
Відомий інсайдер заявив, що 25-річним нідерландським футболістом зацікавились Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Вартість потенційного трансферу оцінюється "шпорами" у 90 мільйонів фунтів стерлінгів.
Зазначимо, що наразі найдорожчим захисником в історії футболу залишається Йошко Гвардіол. Він перейшов із Лейпцига в Манчестер Сіті за 90 мільйонів євро.
Раніше Бен Джейкобс в етері ютуб-каналу The United Stand розповів, що Міккі ван де Вен ще не погодив новий контракт із Тоттенгемом й у випадку вильоту лондонської команди з АПЛ може залишити її. Сам нідерландець, у разі одночасного інтересу з боку обох клубів, віддасть перевагу Ліверпулю.
Нагадаємо, що він виступає за "шпор" з літа 2023 року. Його чинний контракт розрахований до завершення сезону-2028/29.