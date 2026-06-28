У США сталася стрілянина під час перегляду матчу між Мексикою та Південною Кореєю на ЧС-2026

Під час вечірки, де переглядали матч другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 між Мексикою та Південною Кореєю, невідомий чоловік розпочав стрільбу з вогнепальної зброї. Вболівальник Луїс Ромеро намагався завадити злочинцю, проте у результаті сам отримав поранення в ногу.

Про це повідомляє ABC7.

Куля розірвала жителю невеличкого каліфорнійського міста Дуарте артерію на нозі. На місце подій приїхала офіцерка поліції Хелен Чжен та надала першу допомогу пораненому. Самого правопорушника затримали, його звати Енді Родрігес.

Наразі Луїса Ромеро виписали з лікарні, й він продовжує одужання від отриманих ран. Син чоловіка подякував представниці правоохоронних органів за проявлену допомогу своєму батьку.

Нагадаємо, що "азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Додамо, що Мексика вийшла в плейоф світової першості, пройшовши груповий етап без єдиної поразки. Спочатку вони перемогли ПАР (2:0), потім здолали Південну Корею, а у заключному турі здобули звитягу над Чехією (0:3), у підсумку вийшовши з групи з першого місця.

В 1/16 фіналу на "Ель Триколор" очікує протистояння з Еквадором. Воно відбудеться 1 липня та розпочнеться о 04:00 за київським часом.