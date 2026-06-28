Президент Південної Кореї закликав розпочати розслідування щодо вильоту своєї збірної з ЧС-2026

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон сказав, що був збентежений виступами своєї національної збірної на чемпіонаті світу-2026 та закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.

Його слова передає The Athletic.

62-річний політик закликав спортивні державні органи взятися за слідство, оскільки на утримування національної збірної йдуть, зокрема, й кошти платників податків та держави.

"Я не просто здивований цим несподіваним результатом – я в повній розгубленості. З огляду на те, що навіть на участь у чемпіонаті світу витрачаються значні кошти платників податків та ресурси державної підтримки, я прошу Міністерство культури, спорту та туризму ретельно розслідувати точні обставини цього інциденту, проаналізувати його причини та розробити комплексні заходи щодо запобігання подібним випадкам у майбутньому та вдосконалення ситуації".

Нагадаємо, що "азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.