Учасник ЧС-2026 залишився без головного тренера після вильоту команди з турніру

Головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо подав у відставку зі своєї посади.

Про це повідомляє МВС.

Його контракт був розрахований до наступного чемпіонату Азії, проте Хон вирішив взяти на себе відповідальність за невдачу команди на ЧС-2026.

Нагадаємо, що "азійські тигри" вилетіли з цьогорічного мундіалю, не подолавши груповий етап. Підопічні Хон Мьон Бо розпочали турнір з перемоги над Чехією (2:1) у першому турі, проте далі результати команди пішли на спад: мінімальна поразка від Мексики (0:1) та програш з аналогічним рахунком від ПАР (0:1) не дозволили Південній Кореї продовжити свій шлях на турнірі.

Напередодні президент Південної Кореї Лі Чже Мьон сказав, що був збентежений виступами своєї національної збірної на чемпіонаті світу-2026 та закликав Міністерство спорту розпочати розслідування, чому в підсумку команда не продемонструвала бажаного результату.