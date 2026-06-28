Трамп назвав єдиного гравця, кращого за Пеле

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі єдиним гравцем, кращим за легендарного бразильця Пеле.

Слова 45-го і 47-го президента США наводить The Touchline.

"Він єдиний гравець, про якого я можу сказати, що він кращий за Пеле. Спостерігати за грою Мессі – це насолода", – заявив політик.

Зазначимо, що минулого року Трамп назвав найкращим гравцем у історії Пеле.

Після групового етапу чемпіонату світу 2026 року Мессі лідирує в гонці бомбардирів турніру з 6 голами в активі. У ніч з 27 на 28 червня Аргентина в третьому турі ЧС-2026 обіграла Йорданію 3:1. Мессі в цьому матчі вийшов на заміну та ударом зі штрафного встановив остаточний рахунок у поєдинку.