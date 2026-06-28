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Трамп назвав єдиного гравця, кращого за Пеле

Олег Дідух — 28 червня 2026, 14:53
Трамп назвав єдиного гравця, кращого за Пеле
Ліонель Мессі
Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі єдиним гравцем, кращим за легендарного бразильця Пеле.

Слова 45-го і 47-го президента США наводить The Touchline.

"Він єдиний гравець, про якого я можу сказати, що він кращий за Пеле. Спостерігати за грою Мессі – це насолода", – заявив політик.

Зазначимо, що минулого року Трамп назвав найкращим гравцем у історії Пеле.

Після групового етапу чемпіонату світу 2026 року Мессі лідирує в гонці бомбардирів турніру з 6 голами в активі. У ніч з 27 на 28 червня Аргентина в третьому турі ЧС-2026 обіграла Йорданію 3:1. Мессі в цьому матчі вийшов на заміну та ударом зі штрафного встановив остаточний рахунок у поєдинку.

Ліонель Мессі Дональд Трамп Чемпіонат світу-2026 з футболу

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