Буде бійня: Кобін дав прогноз на матч Україна – Ісландія у кваліфікації ЧС-2026

Відомий український тренер Василь Кобін переконаний, що збірна України зможе перемогти Ісландію у вирішальному матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. Він прогнозує перемогу з рахунком 2:1.

"Я думаю, буде бійня. Дуже потрібен результат. Це буде гра саме на результат, який потрібен і нам, і збірній Ісландії. Тут потрібно розуміти, що ми не можемо виставити свій оптимальний склад. Є травми, є втрати. Деякі гравці не можуть допомогти збірній – це найбільша проблема для Реброва. Бійня буде. Ми всі очікуємо! По іншому навіть бути не може. Дуже багато стоїть на кону – вихід у плейоф кваліфікації чемпіонату світу. Тут потрібно розуміти, наскільки ми можемо нав'язати той стиль футболу, який від гравців хоче бачити головний тренер", – сказав Кобін.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.