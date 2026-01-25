Є бажання створити сенсацію, – тренер Інгульця попередив Динамо перед зустріччю у Кубку України
Головний тренер першолігового Інгульця Василь Кобін поділився своїми очікуваннями від протистояння проти київського Динамо у Кубку України.
Своєю думкою наставник поділився Sport.ua.
40-річний коуч заговорив про бажання створити сюрприз для киян у чвертьфіналі кубкового турніру.
"По-перше, у нас є бажання створити сенсацію – ми хочемо перемагати. Звісно, ми розуміємо, проти кого ми будемо грати, але наша команда докладе усіх зусиль та зробить все можливе, щоб пройти у наступний раунд та спробувати виграти Кубок України", – сказав спеціаліст.
Кобін розуміє, що Динамо вважається фаворитом їх очної битви. Водночас наставник наголосив на ігровому тонусі обох команд. Для Інгульця матч у Кубку стане першим офіційним поєдинком після тренувальних зборів, тоді як команда Ігоря Костюка вже буде мати за своєю спиною дві зіграні гри в УПЛ.
До слова, Інгулець в 1/8 фіналу мінімально обіграв на виїзді сумську Вікторію 0:1.
Усі чвертьфінальні пари Кубка України:
- Металіст 1925 (Харків) – Локомотив (Київ);
- Чернігів – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь);
- ЛНЗ (Черкаси) – Буковина (Чернівці);
- Динамо (Київ) – Інгулець (Петрове).
Базові дати матчів 3-5 березня 2026 року.