Є бажання створити сенсацію, – тренер Інгульця попередив Динамо перед зустріччю у Кубку України

Головний тренер першолігового Інгульця Василь Кобін поділився своїми очікуваннями від протистояння проти київського Динамо у Кубку України.

Своєю думкою наставник поділився Sport.ua.

40-річний коуч заговорив про бажання створити сюрприз для киян у чвертьфіналі кубкового турніру.

"По-перше, у нас є бажання створити сенсацію – ми хочемо перемагати. Звісно, ми розуміємо, проти кого ми будемо грати, але наша команда докладе усіх зусиль та зробить все можливе, щоб пройти у наступний раунд та спробувати виграти Кубок України", – сказав спеціаліст.

Кобін розуміє, що Динамо вважається фаворитом їх очної битви. Водночас наставник наголосив на ігровому тонусі обох команд. Для Інгульця матч у Кубку стане першим офіційним поєдинком після тренувальних зборів, тоді як команда Ігоря Костюка вже буде мати за своєю спиною дві зіграні гри в УПЛ.

До слова, Інгулець в 1/8 фіналу мінімально обіграв на виїзді сумську Вікторію 0:1.

Усі чвертьфінальні пари Кубка України:

Металіст 1925 (Харків) – Локомотив (Київ);

Чернігів – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь);

ЛНЗ (Черкаси) – Буковина (Чернівці);

Динамо (Київ) – Інгулець (Петрове).

Базові дати матчів 3-5 березня 2026 року.