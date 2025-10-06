КДК УАФ дискваліфікував Кобіна за образи на адресу офіційної особи матчу проти Металурга

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення дискваліфікувати головного тренера Інгульця Василя Кобіна за образи на адресу офіційної особи матчу Першої ліги проти Металурга.

Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що наставника відсторонили від участі у змаганнях на 3 матчі, з яких 1 поєдинок умовно. Також тренеру назначили випробувальний строк (1 рік). Зауважимо, що зустріч з Маріуполем завершилася нульовою нічиєю.

Нагадаємо, нещодавно КДК УАФ відсторонив від футболу Ісакова Кирила, Барабанова Руслана, Трушкіна Артема та Артеменка Ігоря.

Чемпіон дізнався, що причиною відсторонення стали результати розслідування щодо неодноразового підкупу арбітрів ДЮФЛУ. Зокрема було встановлено двох арбітрів, які отримували хабарі та двох тренерів, які їх надавали.