Дима без вогню не буває: Поворознюк – про інтерес Карпат до Кобіна

Президент Інгульця Олександр Поворознюк відреагував на інформацію журналіста Ігора Бурбаса про можливий перехід головного тренера Василя Кобіна у львівські Карпати.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Давайте зробимо паузу, і ви скоро все дізнаєтеся. Можливо, Бурбас через свій WhatsApp знає більше, ніж я, але… Скажу так: диму без вогню не буває. Поки це все", – сказав Поворознюк.

Напередодні була інформація, що президент "зелено-білих" Володимир Матківський ухвалив попереднє рішення щодо звільнення Франа Фернандеса з тренерського міста "левів" після провальної нічиєї з Кудрівкою (1:1) у 19 турі УПЛ-2025/26.

Іспанський фахівець очолив львівський колектив у лютому 2026-го, коли наприкінці 2025 року був звільнений Владислав Лупашко. Цікаво, що під час зустрічі з уболівальниками 45-річний коуч заявив, що хоче стати першим іспанським наставником, який творитиме історію клубу.

Під керівництвом Фернандеса Карпати провели лише три гри, у яких зазнали поразок від Шахтаря (0:3) та Колоса (0:1), а також розписали мирову з Кудрівкою (1:1).

Львівський клуб після 19 турів посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, набравши 20 очок.