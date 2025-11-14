Лише один сценарій допоможе Україні вийти на чемпіонат світу 2026: розбираємося

Що ж, європейська кваліфікація чемпіонату світу 2026 року наближається до свого завершення, і вже зрозуміло, що Україна не зможе напряму потрапити на мундіаль. Знову доведеться пробиватися через плейоф, але й цей плейоф ще не гарантований.

Власне, "синьо-жовті" значно ближче до невиходу, ніж до нього. Підопічним Сергія Реброва залишилося зіграти один матч відбору проти Ісландії (16 листопада). І Чемпіон вирішив проаналізувати, який результат задовільнятиме Україну.

Перше місце недосяжне

Україна все зробила самостійно, щоб втратити його, програвши Франції (0:4). За тур до кінця французи гарантували собі вихід на чемпіонат світу, тож єдиним суперником для "синьо-жовтих" залишається Ісландія.

Група D

Франція – 13 очок Ісландія – 7 очок Україна – 7 очок Азербайджан – 1 очко

Як бачимо, ісландці, попри рівність очок, випереджають Україну в турнірній таблиці. Все через додаткові показники. Їх ніяк не покращити за нічиєї, тому єдиний варіант – перемога. Тут неважливо, з яким рахунком. Важливо тільки здобути три очки. В такому разі Україна буде другою та потрапить у плейоф кваліфікації.

Нічия – виліт.

Поразка – виліт.

Формат плейоф кваліфікації ЧС-2026

По-перше, там розігруватиметься чотири останні путівки на мундіаль. По-друге, за них змагатиметься 16 збірних: другі місця груп кваліфікації + 4 команди, що отримають свій шанс завдяки Лізі націй.

Ці 16 команд поділять по чотири збірні, які й зіграють між собою в плейоф. Переможці півфіналів зустрінуться у вирішальному матчі за путівку. Кожне протистояння складатиметься з 1 гри. Є гарна новина, Україна буде в першому кошику, якщо вийде в плейоф, тож гарантовано зіграє перший матч вдома.

Церемонія жеребкування відбудеться 20 листопада 2025 року в Цюриху, Швейцарія. Час початку – 14:00 за київським часом. В прямому етері подію транслюватиме сайт ФІФА, FIFA+ та відповідні медіапартнери.

Прогноз букмекерів на матч Україна – Ісландія

