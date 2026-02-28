ЛНЗ – Полісся: Кобін назвав фаворита центрального матчу 18 туру УПЛ

Головний тренер Інгульця Василь Кобін висловився про центральний матч туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ вдома прийматиме Полісся.

Його слова передає Sport.ua.

Попри те, що черкаський колектив став чемпіоном першої частини сезону, фахівець вважає незначним фаворитом команду Руслана Ротаня.

"Моя думка, якщо взяти до уваги турнірну таблицю, якість гравців та задачі, які декларували команди перед стартом сезону... Звісно, на папері фаворитом виглядає Полісся. Ми бачимо нинішні результати ЛНЗ і Полісся та можемо дійти до висновку, що команди десь одного рівня.

Полісся демонструє свій стиль гри, а в ЛНЗ є свій стиль та свої ідеї, які вони теж намагаються нав'язати. Дуже важко сказати, хто в цій дуелі переможе. Гра точно не буде простою та бойовитою. ЛНЗ втратив Яшарі – це ключовий гравець команди, але гра відбудеться в Черкасах. Все ж, віддам невелику перевагу Поліссю", – сказав Кобін.